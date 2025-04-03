На Украине сделали жесткое заявление о Путине и Трампе

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Liga.net подверг критике политику Соединенных Штатов в отношении украинского конфликта.

"Я думаю, что сегодня было бы слишком радикально описывать США в категориях "друг или враг". Это сейчас страна, которая выкручивает нам руки, говоря, что делает это для того, чтобы нам помочь. И пожимают руку Путину, говоря, что это тоже, чтобы нам помочь", — поделился своей точкой зрения бывший глава МИД Украины.

По словам Кулебы, сегодняшний вопрос по поводу того, как Украине выстраивать отношения с США, очень сложный. В конце концов, если ситуация не изменится – Киев и Европа будут вынуждены решать, можно ли вообще надеяться хоть на какую-то поддержку от Вашингтона, отметил он.

Вместе с тем экс-глава украинского внешнеполитического ведомства указал на то, что это гипотетическая ситуация, до которой можно и не дойти.

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Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по недрам, предложенный США, подразумевает участие американской стороны в управлении всеми полезными ископаемыми на Украине, в том числе нефтью и газом. В нем нет ни единого упоминания о гарантиях безопасности для бывшей советской республики. Проект предполагает, что вклад Соединенных Штатов - это уже оказанная Киеву с 2022 года помощь.