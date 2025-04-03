На Украине назвали решение Трампа цинизмом высшей пробы

Глава комитета Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале назвал новые пошлины Соединенных Штатов в размере 10% на украинский импорт экономическим "цинизмом высшей пробы".

По его мнению, именно пошлина в 10% не будет иметь большого негативного эффекта для Украины, принимая во внимание небольшую часть товарного экспорта в США (0,9 миллиарда долларов, или 2% всего экспорта в 2024 году).

«Но вообще-то вводить 10% пошлины при дефиците нашей внешней торговли с США в 2,6 миллиарда долларов - экономический цинизм высшей пробы», - написал нардеп.

Он пояснил, что глобальная торговая война нанесет серьезный удар по экономикам стран Европейского союза. С точки зрения Гетманцева, такая ситуация снизит их способность генерировать ресурсы и, следовательно, уменьшит объем помощи Украине.

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2 апреля вечером президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, но для каждого государства тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, которые ввозят американские товары. По словам хозяина Белого дома, это станет декларацией экономической независимости Соединенных Штатов и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран Европейского союза таможенная пошлина составит 20%.