Глобальный кризис и ужасные последствия: реакция мира на тарифы Трампа

Второго апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере от десяти до 50 процентов в отношении десятков стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». Мировые лидеры и СМИ предупредили о начале глобальной торговой войны, ее «ужасающих» последствиях и контрмерах, с которыми столкнутся США.

Тарифы Трампа знаменуют собой самые значительные протекционистские торговые действия США с 1930-х годов, когда Конгресс ввел пошлины на более чем 20 тысяч товаров и еще глубже погрузил американскую экономику в Великую депрессию, пишет Politico. По версии издания, если Трамп сохранит тарифы, введенные в среду, он разрушит почти 80-летнюю систему международной торговли, которую президент Гарри Трумэн и другие лидеры США помогли создать после Второй мировой войны.

Экономисты предупреждают, что тарифы почти наверняка приведут к росту цен на повседневные товары, импортируемые в США из-за рубежа - от фруктов, овощей и других продуктов питания до одежды, игрушек, мобильных телефонов, ноутбуков, спортивного инвентаря и бесчисленного множества других потребительских товаров. Тарифы также затронут машины и другие промышленные товары, сырье и детали, используемые для производства машин и строительства домов в США.

Французская газета Le Monde заявила, что Трамп «объявляет миру торговую войну, втягивая США в экономическую неопределенность». Финансовые рынки были ошеломлены масштабом этих мер. На торгах в среду индекс S&P 500, представляющий крупные компании США, снизился на 3,1 процента, а технологический индекс Nasdaq - на четыре процента.

Послание Трампа ясно - глобализация закончилась, пишет The Wall Street Journal в своей редакционной статье. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала решение Трампа серьезным ударом по мировой экономике, сообщает Reuters.

«Неопределенность будет нарастать и спровоцирует рост дальнейшего протекционизма. Последствия будут ужасающими для миллионов людей по всему миру», - предупредила глава ЕК.

Она уточнила, что ЕС завершает работу над первым пакетом контрмер в ответ на тарифы на сталь. Также Брюссель готовится к дальнейшим контрмерам, чтобы защитить европейские интересы и бизнес, «если переговоры потерпят неудачу».

Министерство торговли Китая решительно выступило против тарифов Трампа и пообещало принять контрмеры для защиты своих прав и интересов». Пекин призвал США немедленно отменить односторонние тарифы и «надлежащим образом разрешить разногласия со своими торговыми партнерами путем диалога на равных».

«В торговых войнах нет победителей», - подчеркнули в Пекине.

Премьер Австралии Энтони Альбанезе заявил, что тарифы администрации Трампа «не имеют под собой логической основы и противоречат основам партнерства стран». Альбанезе отметил, что это «не дружеский поступок». А премьер Италии Джорджа Мелони пообещала работать над соглашением с США, чтобы «избежать торговой войны, которая неизбежно ослабит Запад в пользу других глобальных игроков».

Хотя тарифы взимаются с импортеров, расходы часто перекладываются на потребителей. Крупные розничные торговые сети США, такие как Walmart и Target, могут повышать цены, чтобы сохранить маржу прибыли, особенно если иностранные поставщики решат не нести дополнительные расходы, пишет израильское издание Ynet. Исследователи из Йельского университета подсчитали, что масштабные тарифы на импорт из Китая, Канады и Мексики могут увеличить годовые расходы домохозяйств в США примерно на две тысячи долларов. Экономические чиновники Израиля, ранее отменившие все пошлины на американский импорт, находятся в «полном шоке» из-за введенной Трампом 17-процентной пошлины в отношении страны.

Акции транснациональных компаний также упали в ходе расширенных торгов на фоне введения тарифов, сообщает CNBC. Nike и Apple потеряли примерно по семь процентов. Кроме того, акции технологических компаний упали в связи с общим настроем на отказа от риска: Nvidia - на пять процентов, Tesla - на семь процентов.