Европейские страны рассматривают возможность использования структур управления НАТО при развертывании миротворческих сил на Украине. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников ЕС.

В соответствии с одним из предложений, обсуждаемых на встречах под эгидой Франции и Великобритании так называемой коалиции желающих, структуры командования и контроля НАТО, по их данным, будут "использоваться при развертывании так называемых сил безопасности на Украине". В соответствии с инициативой, миротворческие силы смогут также воспользоваться "общими возможностями разведки, наблюдения и рекогносцировки альянса", пишет газета.

Вовлечение НАТО в подобную операцию рассматриваются инициаторами предложения в качестве шага "с целью обеспечения косвенного участия в ней США и молчаливой поддержки Вашингтона", говорится в публикации. Участники дискуссий на встречах "коалиции желающих" - стран, допускающих военное присутствие своих сил на Украине после завершения конфликта, - неоднократно подчеркивали, что определенная "поддержка" США имеет решающее значение для любого подобного развертывания.

В Париже 27 марта прошел саммит "коалиции желающих", на котором представители около 30 стран обсудили возможные гарантии безопасности для Киева после завершения украинского конфликта. Одной из главных тем было потенциальное размещение военного контингента на территории Украины. США не приняли участия в этом саммите.

В ЕС предложили установить крайний срок переговоров по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 марта заявил, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой. По его словам, Москва не примет этого ни при каких условиях.