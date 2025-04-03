Найдено неожиданное объяснение резких слов Трампа в адрес Путина

Экономическая обстановка в США ухудшилась настолько сильно, что Дональд Трамп уже больше не может это игнорировать.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» рассказал экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, последние данные показывают, что ситуация стала аховой — что в Западной Европе, что в Соединённых Штатах. Ухудшение происходит не только в экономике, но и в социальной сфере: настроения граждан и бизнеса крайне пессимистичны.

Бюрократы понимают, что ситуация плохая, но они не знают, как с ней справиться. Это затрудняет управление общественными процессами: чем больше недовольных, тем больше оппозиция влияет на людей и тем активнее начинают действовать вражеские спецслужбы.

Трамп раскрыл свою реакцию на слова Путина об Украине и Зеленском

В такой обстановке, как объяснил эксперт, Трамп начинает делать резкие шаги, в том числе и изображаться то, что он якобы недоволен словами или поступками президента России Владимира Путина. Подобные президенты могут повториться и в будущем, считает эксперт.