Суд утвердил импичмент президенту Южной Кореи

Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президенту Юн Сок Ёлю, что лишает его всей полноты власти. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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Утверждается, что за импичмент южнокорейскому президенту проголосовали все восемь судей при шести необходимых для вынесения решения. Судьи подтвердили, что президент Юн Сок Ёль грубо нарушил закон, приказав направить военнослужащих в парламент для того, чтобы взять его под контроль. Суд пришел к выводу, что Юн Сок Ёль объявил военное положение и использовал военных в политических целях.

Президента Южной Кореи захотели признать лидером заговорщиков

14 декабря депутаты Южной Кореи поддержали импичмент президенту. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хан Док Су.

Юн Сок Ёля арестовали 15 января по делу о мятеже. Это беспрецедентный случай в истории Южной Кореи, когда действующий президент был арестован следственным органом. Сам политик при этом заявил, что добровольно явился на допрос в прокуратуру и виновным он себя не признает.

При этом россиян призвали отказаться от посещения массовых мероприятий в Южной Корее.

Ранее Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.