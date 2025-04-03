Нетаньяху прибыл в Венгрию, несмотря на ордер МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию, несмотря на ордер Международного уголовного суда о его аресте. Об этом пишет Times of Israel.

© соцсети

В ноябре 2024 года МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта. Их обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в ходе войны с палестинским движением ХАМАС.

Венгрия является членом Международного уголовного суда и обязана исполнить ордер на арест в отношении Нетаньяху, однако «как и ожидалось, премьер-министра встретил почетный военный караул и сопроводил его в отель без происшествий», отмечает газета.

«Мы приветствуем премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапеште», - заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки.

Премьер-министр Израиля приехал в Венгрию по приглашению главы венгерского правительства Виктора Орбана. Его визит продлится до воскресенья, 6 апреля, и как ожидается «укрепит тесный политический союз между Израилем и Венгрией», пишет Magyar Nemzet.

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху

Отметим, что Венгрию ранее призвали арестовать Нетаньяху. В частности, Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что визит израильского политика следует расценивать как попытку подорвать работу Международного уголовного суда.