Пока вы спали: ответ мира на пошлины США и реакция ООН на запрос РФ по Буче

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Фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что "мировая экономика будет тяжело страдать" от введенных американских тарифов. Об этом сообщает ТАСС.

Она не объявила конкретных ответных мер, но призвала к переговорам с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения отмены пошлин.

В случае неудачи консультаций фон дер Ляйен пообещала, что ЕС готов принять контрмеры, подчеркивая необходимость единства в защите европейских производителей.

Минфин США объяснил отсутствие РФ в списке стран, подпадающих под пошлины

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Россия не попала в список стран, на которые распространяются новые торговые пошлины, так как американские санкции уже фактически остановили двустороннюю торговлю. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью Fox News он пояснил, что "Россия не включена в перечень стран, подпадающих под пошлины, поскольку США с ней не торгуют".

Также Бессент отметил, что президент Дональд Трамп объявил о введении минимальной ставки таможенных пошлин на импортные товары в размере 10% и о 25% пошлинах на все импортируемые автомобили с 3 апреля.

Из-за авиаударов Израиля по Сирии пострадали десятки человек

В результате серии израильских авиаударов по территории Сирии десятки мирных жителей и военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает ТАСС.

По информации сирийского МИД, израильские силы нанесли более 20 ударов по военным аэродромам в провинциях Хама и Хомс, что привело к значительным разрушениям и ранениям.

Министерство подчеркнуло, что эти атаки являются серьезным нарушением международного права и призвало мировое сообщество оказать давление на Израиль для прекращения агрессии.

Постпредство РФ: секретариат ООН семь месяцев не отвечает на запрос по Буче

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Секретариат ООН с сентября прошлого года игнорирует запросы России о предоставлении информации об инсценировке в Буче. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что официальный запрос остается без ответа уже семь месяцев, что противоречит Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН.

Полянский также подчеркнул, что молчание Секретариата подтверждает отсутствие доказательств по делу Бучи и указывает на попытки дестабилизации ситуации.

Китай в связи с пошлинами США примет контрмеры

Министерство коммерции Китая осудило решение США о повышении пошлин на китайские товары и пообещало принять контрмеры для защиты своих интересов. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что американские тарифы наносят ущерб правам всех стран и являются примером одностороннего запугивания.

Китай призвал США отменить эти меры и разрешить торговые разногласия через равноправный диалог, подчеркивая, что протекционизм не приведет к решению проблем и угрожает глобальной экономике.