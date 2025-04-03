СМИ: У Зеленского нет альтернативы принятию ресурсной сделки Трампа

У президента Украины Владимира Зеленского нет никакой альтернативы принятию условий по ресурсной сделке, которые предложил американский лидер Дональд Трамп, поскольку лишь США могут дать Киеву реальные гарантии безопасности. Об этом пишет Asia Times.

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Даже если Зеленский попробует заключить "сравнительно более выгодную сделку" с европейцами, это не приведет к нужным гарантиям безопасности, говорится в тексте. Кроме того, ни у кого кроме США "нет никаких шансов на военную борьбу с Россией, не говоря уже о политической воле", пишет издание.

Если президент Украины продолжит медлить, Вашингтон может вновь приостановить военную помощь, отмечается в материале.

"Но если Зеленский примет последнюю предложенную сделку, то он получит "гарантии безопасности", которые он ищет, что повысит вероятность того, что он согласится на прекращение огня, а затем, возможно, приведет к тому, что Трамп окажет дополнительное давление на Путина…" - пишет Asia Times.

Зеленский должен пожертвовать политической карьерой и экономическим суверенитетом страны, чтобы предотвратить гораздо худший сценарий для Украины, считают авторы. До этого в Киеве заявили, что намерены добиваться пересмотра условий сделки, предложенных президентом США Дональдом Трампом. В свою очередь глава Белого дома пригрозил Зеленскому большими проблемами, если тот откажется от сделки по полезным ископаемым.