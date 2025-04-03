Глава ЕК призвала к переговорам с Трампом об отмене тарифов

Европейским странам необходимо провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом об отмене тарифов.

С таким призывом к ним обратилась глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что в случае провала таких консультаций ЕС примет контрмеры.

«Мы призываем к переговорам об отмене торговых барьеров с США. Но мы готовы действовать, мы близки к завершению подготовки первого пакета контрмер...» — заявила глава ЕК в специальном видеообращении.

Говоря о введённых Трампом пошлинах, глава ЕК указала, что они станут серьёзным ударом по бизнесу и потребителями во всём мире.