Австралия может использовать соглашение с США, чтобы избежать пошлин

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе пригрозил США использованием механизма разрешения споров, предусмотренного соглашением о свободной торговле (AUSFTA), которое две страны заключили в феврале 2004 года. Соответствующее заявление он сделал после введения вашингтонской администрацией новых торговых пошлин.

"Австралийский народ имеет полное право считать действия [президента США Дональда] Трампа подрывающими свободные и справедливые торговые отношения наших стран. Действующее соглашение о свободной торговле с Соединенными Штатами содержит также механизм разрешения споров, но мы хотели бы решить этот вопрос, не прибегая к его использованию", - сказал Альбанезе.

2 апреля Трамп объявил, что США установят минимальную ставку таможенных пошлин на импортные товары в размере 10%. Австралия вошла в группу государств, в отношении которых были введены тарифы в размере 10%, однако в Вашингтоне указали на то, что Канберра полностью закрыла свой рынок для американских производителей мяса. Австралийские власти объяснили это чрезвычайно строгими требованиями национального законодательства о биобезопасности и заявили, что не намерены их отменять.

Австралия закрыла свой рынок для американской говядины в 2003 году после обнаружения в Соединенных Штатах губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота. В мае 2018 года Канберра сняла запрет на поставки термически обработанной говядины и мясных продуктов длительного хранения, однако оставила закрытым свой рынок для свежего и замороженного мяса и мясопродуктов.

Для Австралии США являются четвертым по значимости экспортным рынком. По итогам 2023-2024 финансового года наиболее значимой статьей австралийского экспорта в Соединенные Штаты стали услуги ($6,2 млрд). Также лидирующие позиции занимали свежая и замороженная говядина ($3,3 млрд), золото ($1,7 млрд) и фармацевтическая продукция ($1,6 млрд).