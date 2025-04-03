На Западе сообщили о наступлении эпохи трех сверхдержав
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальных сетях заявил, что политическое устройство мира в ближайшее время кардинально изменится.
По его словам, произойдет триумвират Соединенные Штаты Америки-Китай-Россия, который позже превратится в Концерт великих держав.
«Возможно, лет через десять к этим странам присоединится Индия. Расслабьтесь, все будет хорошо, но только не для Европы», - отметил Кошкович.
Он уточнил, что повышение других держав начнется вслед за Индией. Аналитик добавил, что через пятьдесят лет будет существовать от 4 до 7 сверхдержав.