Таиланд сохранит безвиз для россиян в 60 дней

Таиланд сохранит безвизовый режим для россиян на 60 дней, если у них будет потребность находиться в стране более 30 дней. Об этом ТАСС рассказали в Туристическом управлении Таиланда. Власти страны примут такое решение, если спрос у граждан РФ на длительное пребывание будет сохраняться.

Кроме того, с 1 мая все иностранные граждане, въезжающие в Таиланд, должны будут заполнить электронную миграционную карту. Нововведение заменит привычные бумажные формы, а регистрация теперь будет проходить онлайн. Продолжает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга «Випсервис»: «Действительно все иностранные туристы, въезжающие в Таиланд, должны будут заполнять анкету, начиная с 1 мая. Она не сложная, ее можно оформить на сайте. Никаких платежных решений, оплат не требуется. Единственное, нужно предоставить достоверную информацию. Обычные анкетные данные. Сделать это нужно за три дня до поездки — и вам сгенерируется QR-код, который сохранится на вашем устройстве, и вы его должны будете показать на пограничном контроле. Кстати, такая же процедура есть при посещении Малайзии. Мы не считаем, что это как-то будет осложнять поездки, надо просто об этом помнить. Касаемо изменения сроков пребывания — сокращение срока пребывания в Таиланде без визы с 90 до 60 дней никак не повлияет на турпоток, потому что средняя продолжительность поездки как правило, составляет около 14-20 дней».

При этом важно помнить, что безвизовая поездка не дает права на работу или предпринимательскую деятельность. Именно на фоне увеличения числа иностранцев, работающих нелегально, а также роста серого рынка посуточной аренды миграционные службы Таиланда и начали сокращать длительность безвиза. Так, прошлой весной королевство уменьшило для россиян этот срок с 90 до 60 дней. В марте этого года газета Bangkok Post сообщала, что власти хотели сократить этот период еще сильнее — до 30 дней.

На туристический поток такие меры мало влияют, а вот дауншифтерам приходится искать варианты, говорит владелец пиар-агентства Kairos PR Алексей Савкин, живущий в Таиланде:

Алексей Савкин, владелец пиар-агентства Kairos PR: «Вот эти вот 60 дней как раз рассчитаны на туристов, которые часто приезжают больше, чем на месяц. Например, моя мама как раз недавно приезжала, она была здесь больше месяца. Для дауншифтеров же есть три главных визовых режима. Первый — это рабочая виза, когда человек присоединяется к тайской компании и получает так называемый work-permit и визу non-b — неиммиграционную бизнес-визу. И она дает право пребывать здесь сколько угодно, каждый год ты продлеваешь эту визу и просто здесь работаешь и пребываешь. Плюс этой визы в том, что ее можно достаточно легко получить. Минусы в том, что это достаточно дорого. В районе 120 тысяч бат — около 340 тысяч рублей. Продление стоит в районе 80 тысяч бат. Вторая возможность сейчас полузакрытая — это студенческая виза. Ты учишь английский язык или тайский и пребываешь здесь какое-то время — полгода или год. Но сейчас после ряда скандалов с этими студенческими визами такая возможность подзакрылась, получить ее достаточно сложно. Третий визовый режим у нас действует относительно недавно, это так называется DTV-виза, виза цифрового кочевника. Она выдается на пять лет. Стоит относительно дешево, но у нее есть ряд ограничений. Нужно иметь сумму на счете, собрать ряд документов и подтвердить, что ты являешься таким цифровым кочевником. Сейчас этот процесс все больше и больше усложняют, потому что Таиланд заинтересован, чтобы эти визы были реальными. Чтобы люди получали их не просто для того, чтобы пребывать здесь пять лет, ничего не делать и наслаждаться жизнью, а чтобы действительно приезжали айтишники, приезжали люди какого-то интеллектуального труда, платили здесь налоги и честно работали в Таиланде».

В этом году турпоток из России в королевство вырос на 14%. Россияне занимают третье место по числу посещений Таиланда. Всего за этот год государство рассчитывает принять почти 2 млн туристов из России, которая является для королевства крупнейшим европейским туристическим рынком.