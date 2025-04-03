Сербия ради ЕС может ввести визовый режим с России

Власти Сербии могут ввести визовый режим с Россией. Об этом свидетельствует заявление МИД страны, опубликованное информационным агентством "Танюг".

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Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Белград до конца следующего года гармонизирует свою визовую политику с Европейским союзом. Это необходимо для того, чтобы стать полноправным членом организации. В МИД отметили, что вступление в Евросоюз является одним из стратегических приоритетов внешней политики Сербии.

Одним из требований визовой политики Европейского союза является введение визового режима с Российской Федерацией. 24 марта вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что страна не вступит в ряды Североатлантического альянса или Организации Договора о коллективной безопасности. Он подчеркнул, что Белград строго придерживается политики военного нейтралитета и не собирается расширять свое участие в каком-либо военном блоке.