В США сообщили о встрече главы РФПИ со спецпосланником Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф начали переговоры в Вашингтоне. Об этом сообщает Washington Post (WP).

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Источник издания сообщил об этом на условиях анонимности. Он отказался раскрывать свою личность из-за «деликатности» переговоров.

Накануне телеканал CNN заявил, что Дмитриев прибыл в Вашингтон для обсуждения вопросов об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец войне на Украине.

Ранее Дмитриев в соцсети X заявил о сопротивлении диалогу между Москвой и Вашингтоном, что обусловлено укоренившимися интересами и прежними нарративами. «Но что, если улучшенные отношения — это именно то, что нужно миру для устойчивой глобальной безопасности и мира?» — задался он вопросом.