Трамп ввел режим ЧП в США

В США вводится режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за торгового дисбаланса, который угрожает национальной безопасности. Об этом Дональд Трамп.

«Источник этой угрозы находится за пределами США, во внутренней экономической политике ключевых торговых партнеров и структурных дисбалансах в глобальной торговой системе. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране», — сказал он.

По его словам, в торговле США с другими государствами «отсутствует взаимность». Трамп подчеркнул, что экономические отношения с главными торговыми партнерами США стали «крайне несбалансированными, особенно в последние годы».

Ранее Трамп заявил, что будет советовать отменить пошлины главам государств, которые позвонят ему из-за введенных тарифов. «Всем иностранным президентам, премьер-министрам, королям, королевам, послам и всем остальным, кто скоро будет звонить и просить об освобождении от этих тарифов, я говорю — отмените свои собственные тарифы, снимите свои барьеры», — сказал Трамп.