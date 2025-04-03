Трамп положительно оценил взаимодействие России и Украины с США

Власти США фиксируют «хорошее сотрудничество» со стороны России и Украины в попытках урегулировать вооружённый конфликт между ними.

С заявлением об этом выступил в Белом доме американский президент Дональд Трамп. Он отметил, что урегулирование этого конфликта — «вопрос человечности».

«Я думаю, мы фиксируем хорошее сотрудничество от России и от Украины, но мы должны это остановить», — цитирует его РИА Новости.

Ранее спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что стороны конфликта на Украине находятся на грани прекращения огня.