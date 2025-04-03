Россияне начали больше доверять Жириновскому

ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к бывшему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — спустя три года после его смерти доверие жителей России к нему выросло до 66 процентов. Об этом сообщает РБК.

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По мнению социологов, это может быть связано как с принципом «об умерших либо хорошо, либо ничего», так и с серьезными изменениями в мире, на фоне которых эпатажные политики, подобные Жириновскому, зачастую оказываются наибольшими реалистами.

«Владимир Жириновский после своей смерти странным образом превратился в эталон патриотизма и стратегической прозорливости. Яростно и неуклонно срывавший призрачные покровы с идеологов "однополярного мира", он оказался провозвестником новой эпохи "сражающихся царств"», — считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Ранее в аккаунте Жириновского в соцсети X впервые за два года был опубликован новый пост. В нем анонсировали грандиозное событие. «В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите», — говорится в посте ожившего аккаунта.