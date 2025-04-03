Шеф Пентагона Хегсет пропустит встречу стран по поддержке Украины

Шеф Пентагона Пит Хегсет не будет участвовать во встрече международной коалиции по оказанию военной поддержки Украине, проведение которой запланировано на 11 апреля в Брюсселе. Об этом сообщает издание Defense News, ссылаясь на американских и европейских чиновников.

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В публикации отмечается, что это станет первым разом, когда заседание из более чем 50 стран пройдет без участия главы министерства обороны США. Хегсет не присоединится к встрече ни лично, ни по видеосвязи.

«Пентагон вряд ли направит каких-либо высокопоставленных представителей, которые обычно сопровождают госсекретаря в таких поездках», — сказано в статье.

По словам американского источника, Соединенные Штаты все еще оценивают, как их официальные лица будут участвовать в различных мероприятиях, посвященных поддержке Украины.