Белый дом: США введут 10-процентные пошлины в отношении Украины

США введут ответные таможенные пошлины в отношении импорта из Украины в размере 10%. Об этом сообщается в распространенных Белым домом материалах, пишет ТАСС. 2 апреля американский президент Дональд Трамп анонсировал подписание "исторического указа" о введении взаимных тарифов для всех стран мира.

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То, что "страны делают с США, Вашингтон будет делать с ними", отметил он. Трамп заявил, что США направят "триллионы долларов" выручки от зеркальных пошлин на снижение налогов и погашение госдолга. По его словам, "теперь наша очередь процветать".

Трамп отметил, все "произойдет очень быстро". Глава Белого дома считает, что благодаря предпринятым действиям "Америку снова сделают великой, более великой, чем когда-либо прежде. В среду Трамп подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей.

Пошлины в размере 25% начнут действовать с 3 апреля для готовых автомобилей, а для автозапчастей — не позднее 3 мая. По словам Трампа, несмотря на все усилия по достижению соглашений с Евросоюзом, Японией и другими странами, "угроза только возросла". Среди причин он назвал уязвимость цепочек поставок, которую выявила пандемия COVID-19, а также усиление иностранных автопроизводителей, получающих поддержку благодаря "несправедливым субсидиям и агрессивной промышленной политике".

Трамп отметил, что сейчас только половина автомобилей, продаваемых в США, производится внутри страны, и это подрывает индустриальную базу и национальную безопасность.