США впервые проигнорируют важнейший для Киева саммит

Глава Минобороны США Пит Хегсет впервые пропустит саммит «Рамштайн» по предоставлению военной помощи Украине. Об этом Defense News.

«Пит Хегсет не будет присутствовать на встрече 50 стран для координации военной поддержки Украины. Впервые коалиция соберется без участия главы Пентагона», — пишет Defense News со ссылкой на официальных представителей США.

Издание отмечает, что группа соберется 11 апреля в Брюсселе под председательством Германии и Великобритании. Для европейцев отсутствие главы Минобороны США является последним признаком менее приоритетного подхода администрации Трампа к вооружению Украины, о чем Хегсет ясно дал понять на последней встрече в феврале.

Ранее в Брюсселе Хегсет отчитал европейских чиновников, призвав их взять под контроль свою собственную оборону, а не полагаться на 75-летнюю роль Америки в защите континента. На встрече в ЕС глава Пентагона отметил, что президент США Дональд Трамп «не позволит превратить Дядю Сэма в дядюшку-сосунка», пишет «Национальная служба новостей».