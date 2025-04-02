В США раскрыли судьбу пасхального перемирия на Украине

В Белом доме рассказали о том, будет ли установлено пасхальное перемирие на Украине. Об этом сообщает Telegraph.

Согласно информации источника, в Вашингтоне уверены, что установить перемирие к Пасхе уже не выйдет. Как сообщили собеседники издания, попытка установить такую договоренность займет какое-то время, а обещания президента США Дональда Трампа могут не сбыться к установленным срокам, что приведет к репутационным потерям.

«Чиновники Белого дома признали, что Дональд Трамп не сможет добиться прекращения огня на Украине к Пасхе. Источники сообщили, что администрация Трампа все больше разочарована тактикой Кремля по затягиванию переговоров и готовится оказать давление на Москву и Киев, чтобы они пришли к соглашению об урегулировании. В начале своего президентства Трамп поставил цель добиться полного прекращения огня к апрелю или маю, а затем установить прочный мир. Однако высокопоставленные чиновники Трампа сообщили, <...> что такое соглашение не будет достигнуто в ближайшие месяцы, что повышает вероятность того, что трехлетний конфликт затянется», — сообщает издание.

Ранее спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что Россия и Украина находятся на грани прекращения огня.