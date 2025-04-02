До исчезновения Владимира Зеленского осталось 120 дней.

Об этом у себя в Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Новый счетчик! Считаю, что Зеленский исчезнет из политической системы Украины в течении (максимум) 120 дней. Начинаем считать. До исчезновения Зеленского — 120 дней», — написал Дубинский.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что президентские выборы на Украине пройдут в мае. Он считает, что власть перейдет спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку, а сам Зеленский может принять в них участие в качестве кандидата.

Напомним, что 31 марта 2024 года на Украине должны были пройти президентские выборы, но из-за продления действия военного положения и всеобщей мобилизации Киев решил их не проводить. Таким образом Зеленский в настоящее время занимает свой пост нелегитимно.