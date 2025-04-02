Злость Трампа на Москву решили сгладить хитрым ходом

Агентство Bloomberg сообщает, что спецпредставитель США Стив Уиткофф встретится в Вашингтоне с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым, чтобы смягчить напряженность, возникшую после слов президента США Дональда Трампа о том, что он зол на российского лидера Владимира Путина.

Американские журналисты считают, что присутствие Кирилла Дмитриева в столице США должно подчеркнуть перспективы более тесного делового сотрудничества между двумя странами по потенциальным проектам, в том числе в Арктике.

Таким образом, предполагает агентство, США решили смягчить ситуацию после заявления Трампа, что он разозлился на Владимира Путина и подумывает о вторичных санкциях против покупателей российской нефти из-за медленного хода переговоров по прекращению боевых действий на Украине.

Также Bloomberg напоминает, что некоторые американские чиновники высказали предположение, что Москва и Киев могут не достичь соглашения о 30-дневном полном перемирии к Пасхе, как этого добивались США.