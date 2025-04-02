Интерпол отказался арестовывать Додика

Интерпол удовлетворил апелляцию Сербии и отклонил запрос суда Боснии и Герцеговины (БиГ) на арест главы Республики Сербской в составе БиГ Милорада Додика. Об этом сам Додик сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Интерпол отклонил запрос о выдаче красного ордера на арест [председателя Народной скупщины Республики Сербской Ненада] Стевандича и меня. Спасибо президенту Сербии Александру Вучичу за его поддержку и четкое и принципиальное общение с Интерполом», — написал политик.

Он также поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президентов других стран, подавших апелляцию. Додик подчеркнул, что судебное преследование против него имеет политический характер.

Ранее президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Додиком. Он прибыл в Москву, несмотря на инициированный против него офисом Интерпола в Сараеве международный розыск.