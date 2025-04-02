В Раде неожиданно ответили на обвинения Порошенко* в блокировке выезда в США

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук ответил на обвинения партии «Европейская Солидарность», которую возглавляет экс-президент страны и депутат Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Ранее организация заявила, что Порошенко не пустили в командировку на конференцию в США.

Стефанчук сообщил, что заявление на командировку поступило к нему только вечером во вторник, с требованием отправить депутата за границу в этот же день утром.

По словам спикера, было бы честнее, если бы еще добавили просьбу согласовать командировку телепортом.

Также политик заподозрил экс-президента в «конференционном туризме с бонусом самопиара» и предложил ему выступить на конференции онлайн или взять отпуск для поездки, а не оформлять командировку.

Ранее в партии Порошенко заявили, что его не пустили в США, где он собирался встретиться с командой президента Дональда Трампа. Поездку якобы заблокировал Офис Владимира Зеленского и лично Стефанчук.

* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.