Евросоюз больше всего боится демократии. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз, передает РИА Новости.

Он указал, что ЕС навязывает страх «перед русскими, китайцами и другими европейцами, которые отказываются принимать Брюссельское лекарство».

«Больше всего они боятся демократии. Спросите румын, французов или венгров», — прокомментировал публикацию в UnHerd о «нелепом аварийном пакете ЕС для выживания в условиях ядерной войны» Боуз.

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что РФ стала угрозой для Парижа и Европы, призвав начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза. Также он подчеркивал, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией.

Напомним, что в Москве неоднократно заявляли, что не собираются нападать и воевать со странами НАТО. В частности, об этом говорил сам президент РФ Владимир Путин. Несмотря на это в НАТО продолжают утверждать обратное.