В ЕС назвали сроки ответа на пошлины Трампа

Европейский союз (ЕС) объявит об ответных мерах на введение американским президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин до конца апреля. Такой срок Франции Софи Прима.

© Lenta.ru

По ее словам, европейское объединение готовит два ответа. Первый будет дан в середине апреля и будет являться ответом на уже установленные таможенные пошлины на сталь и алюминий, уточнила Прима. После этого Евросоюз проведет точное исследование по каждому сектору деятельности.

Спикер французского кабмина подчеркнула, что ЕС необходимо быть бдительным в том, какие области будут затронуты ответными мерами. Она отметила, что США попытаются разъединить ЕС и «найти точки разногласий между европейскими странами».

Решение Дональда Трампа о тарифах на сталь и алюминий вступило в силу 12 марта. В Еврокомиссии заявили, что ответные торговые меры могут коснуться импорта американских товаров на общую сумму до 26 миллиардов евро.

Целью масштабного введения импортных пошлин в Вашингтоне называют восстановление производственной базы в США. По словам главы Минфина страны Скотта Бессента, речь в связи с тарифами не идет о стремлении к прибыли.