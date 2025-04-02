Во Франции рассказали, когда ЕС объявит об ответных мерах на введение США пошлин

Евросоюз объявит об ответных мерах на введение президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин до конца апреля. Об этом заявила официальный представитель правительства Франции Софи Прима, передает РИА Новости.

Она отметила, что ЕС готовит два ответа.

«Первый, который состоится в середине апреля, является ответом на уже установленные таможенные пошлины на сталь и алюминий. Затем будет проведено точное исследование по каждому сектору деятельности. Европейское решение должно быть объявлено до конца апреля последовательным, сплоченным и решительным образом», — добавила Прима.

По ее словам, в настоящее время страны ЕС ведут работу по определению того, какие отрасли будут затронуты ответными мерами. Прима подчеркнула, что европейские страны «должны быть очень бдительны в выборе этих направлений деятельности и очень сплочены, потому что очевидно, что США пытаются их разъединить и найти точки разногласий между государствами Евросоюза».