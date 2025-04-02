Кулеба объяснил, почему Трамп «предпочитает Россию»

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему президент США Дональд Трамп «предпочитает Россию». Об этом сообщает News.ru со ссылкой на местные СМИ.

По словам Кулебы, Трамп относится к России как к важному партнеру в будущем. При этом Украина, по мнению министра, не рассматривается Трампом как приоритетное направление для будущих контактов.

«Он сам считает, что реально они с Россией могут сделать много хороших дел, и Россия ему нужна. Украина ему не нужна, вот и все, такая у человека картинка мира», — заявил он.

Кулеба также добавил, что приближенные Трампа продвигают ему «пророссийские» нарративы, которые возлагают ответственность за начало конфликта на Украину. Это сочетается с тем, что сам Трамп, как считает бывший министр, «уважает сильных лидеров» — президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее Кулеба высказался об урегулировании конфликта на Украине.