Американский разведчик призвал Трампа быстрее завершить конфликт на Украине

Бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что президент США Дональд Трамп должен как можно быстрее завершить конфликт на Украине, потому что «Россия одержит полную победу». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Judging Freedom.

Согласно мнению Риттера, Трамп «может многое потерять» от продолжения конфликта на Украине. При этом, попытки американского президента надавить на Кремль, по словам бывшего разведчика, могут привести к отрицательным результатам.

«Трамп проигрывает, и нам нужно остановить эту карточную игру, эту войну, потому что Россия одержит полную победу. У них на руках все карты, война идет по их сценарию», — заявил он.

Ранее в Белом доме заявили о раздражении Трампа из-за России и Украины.