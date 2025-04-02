Рютте: Гренландия должна оставаться частью Дании

НАТО считает, что Гренландия должна оставаться частью Дании, однако важно обсуждать безопасность не только острова, но и всей Арктики в целом. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте, передает ТАСС.

У него спросили, кто должен контролировать Данию. Рютте ответил, что Гренландия является и остается частью Дании.

«Но это более широкий вопрос о контроле над Арктикой и тут все арктические страны НАТО, включая США, должны активно сотрудничать для противостояния с Россией и Китаем. Я хочу, чтобы мы сосредоточили внимание на актуальном вопросе — защите Арктики. Это гораздо более широкий вопрос, чем Гренландия. Нам нужно решать серьезные вопросы», — сказал генсек альянса.

Рютте добавил, что Дания, в состав который входит остров, является лишь одной из стран Арктики наряду с США, Канадой, Исландией, Норвегией и Швецией. При этом РФ и Финляндию он в числе арктических стран не упомянул.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял об «абсолютной необходимости» для Вашингтона владеть Гренландией. Президент США даже пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова, и не исключил возможности использования военной силы для перехода острова под контроль Вашингтона.

Напомним, что до 1953 года Гренландия являлась колонией Дании. Она по-прежнему остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.