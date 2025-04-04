Дочь и сын актера Вэла Килмера выступили с заявлением после смерти отца

Дочь и сын актера Вэла Килмера выступили с заявлением после его смерти. Знаменитость ушел из жизни в возрасте 65 лет от пневмонии. Поклонники приносили свои соболезнования. Наследники только сейчас смоги отреагировать на это.

© Passion.ru

Напомним, что мужчина умер 1 апреля в Лос-Анджелесе. В 2014 году у него обнаружили рак горла. Он долгое время лечился и практически лишился голоса. Мог говорить только с помощью специального устройства. Болезнь сильно отразилась на его состоянии.

33-летняя дочь Мерседес и 29-летний сын Джек выступили с заявлением после смерти отца.

«Спасибо, что почтили память нашего выдающегося отца. Мы так гордимся им и рады, что его наследие будет увековечено. Сейчас мы хотели бы побыть наедине со своим горем», — цитирует звездных наследников издание People.

Родные решили провести похороны артиста в узком кругу. Он обрел покой на кладбище Бут Хилл в Аризоне.

Ранее мы писали о том, что Вэл Килмер лечился от рака с помощью искусственного интеллекта. Это даже приносило свои плоды, но до момента еще одной болезни, которая и подкосила мужчину.