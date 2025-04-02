Спецпосланник Трампа рассказал о скором прекращении огня на Украине

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Россия и Украина находятся на грани прекращения огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

По словам Келлога, стороны конфликта на Украине могут в ближайшее время достичь прекращения огня, но для этого им нужно найти приемлемое соглашение. При этом спецпосланник утверждает, что в результате ни одна из сторон «не получит все, что хочет».

Помимо этого Келлог также заявил, что президент США Дональд Трамп «расстроен» действиями обеих сторон. Впрочем, чиновник подчеркнул, что Трамп все еще крайне сфокусирован на прогрессе урегулирования конфликта.

«Мы хотим всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня. Как только вы его достигнете, будет очень трудно снова начать войну. Вот во что я верю. И нам нужно получить список условий, то, что я бы назвал списком условий. Это то, чего хотят россияне. Это то, чего хотят украинцы. Вы как бы сводите их вместе», — заявил Келлог.

Ранее Трамп заявил, что США может выдвинуть новые санкции против России.