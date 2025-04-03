Стали известны подробности штурма Генштаба Украины для ареста Залужного

Украинский политолог Константин Бондаренко подтвердил в эфире Youtube-канала журналиста Александра Шелеста (признан в России иностранным агентом) информацию экс-депутата Верховной рады Борислава Березы о том, что спецназ СБУ пытался штурмовать украинский Генштаб с целью ареста Валерия Залужного, когда тот занимал пост главкома ВСУ.

По словам Бондаренко, об этих событиях ему рассказывали военные еще в то время по горячим следам.

"Тогда накал страстей был такой, что многие в окружении Зеленского были готовы пойти на то, чтобы заменить Залужного, причем заменить именно таким способом", - сказал эксперт.

Он объяснил, что к тому времени обострились отношения между Валерием Залужным и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и главком ВСУ прилюдно унизил своего оппонента.

"В ходе одного из совещаний Залужный начал в присутствии Зеленского активно выяснять отношения с Ермаком. Более того, он встал у него за спиной и не давал ему возможности встать с кресла, давил ему на плечи", - рассказал политолог.

Эксперт добавил, что это был первый момент, когда Залужный и Ермак схлестнулись в аппаратном противостоянии. По его словам, штурм Генштаба спецназом СБУ являлся попыткой либо запугать главкома ВСУ, либо надавить на него, чтобы решить ряд вопросов.

Бондаренко резюмировал, что сразу после этого случая Залужный заявил, что готов докладывать верховному главнокомандующему, но не главе его Офиса.