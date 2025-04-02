Порошенко не пустили в США

Офис президента не позволил экс-главе Украины Петру Порошенко отправиться во Флориду с тем, чтобы встретиться с командой Дональда Трампа перед выборами в США в ноябре 2024 года, рассказала депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе. Об этом пишет «Газета.Ru».

Политик пояснила, что Порошенко планировал поехать в США осенью 2024 года, в преддверии выборов главы государства в США.

«По указанию офиса президента председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заблокировал международную командировку Петра Порошенко во Флориду», — пояснила Климпуш-Цинцадзе.

По ее данным, Порошенко должен был стать ключевым спикером на ежегодной международной конференции по безопасности. Кроме того, он планировал встретиться с представителями команды Трампа.

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Ранее парламентарий сообщила, что бывшего президента Украины не пустили на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Климпуш-Цинцадзе заметила, что причины этого запрета пытался объяснить Стефанчук. Она добавила, полученные от спикера ответы «не выдерживают никакой проверки на реальность».