Информационные системы партии премьера Польши подверглись кибератаке

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что информационные системы его партии «Гражданская платформа» подверглись кибератаке. Его слова приводит Reuters.

По его словам, службы безопасности указали на возможное происхождение атаки на востоке страны.

25 марта украинская IT-армия сообщила о причастности к сбою в работе российского интернет-провайдера Lovit. Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале хактивистского объединения. В группировке утверждают, что ресурс «рухнул» от их натиска. Начавшаяся в прошлую пятницу DDoS-атака привела к перебоям с доступом в сеть у жителей домов, обслуживаемых Lovit в ЖК от ПИК. Lovit – единственный провайдер, услугами которого могут пользоваться жители домов упомянутого застройщика.

Российские интернет-провайдеры в последнее время регулярно подвергаются кибератакам со стороны проукраинских формирований. Подобные действия могут приводить к неожиданным последствиям, например, к невозможности оплаты парковки в городе, как уже было в Краснодаре в январе 2025 года.