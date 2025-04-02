Премьер-министр Польши Туск заявил, что произошла кибератака на ИТ-системы его политической партии

Газета.Ru

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что информационные системы его партии «Гражданская платформа» подверглись кибератаке. Его слова приводит Reuters.

Информационные системы партии премьера Польши подверглись кибератаке
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По его словам, службы безопасности указали на возможное происхождение атаки на востоке страны.

25 марта украинская IT-армия сообщила о причастности к сбою в работе российского интернет-провайдера Lovit. Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале хактивистского объединения. В группировке утверждают, что ресурс «рухнул» от их натиска. Начавшаяся в прошлую пятницу DDoS-атака привела к перебоям с доступом в сеть у жителей домов, обслуживаемых Lovit в ЖК от ПИК. Lovit – единственный провайдер, услугами которого могут пользоваться жители домов упомянутого застройщика.

Российские интернет-провайдеры в последнее время регулярно подвергаются кибератакам со стороны проукраинских формирований. Подобные действия могут приводить к неожиданным последствиям, например, к невозможности оплаты парковки в городе, как уже было в Краснодаре в январе 2025 года.

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