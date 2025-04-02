Президент Мексики отказалась ехать на саммит БРИКС

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что не примет участие в саммите БРИКС, но направит представителя на мероприятие.

«Я не поеду. Вероятно, мы направим кого-то на мероприятие», — цитирует её ТАСС.

Ранее Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию на саммит БРИКС.

В МИД Бразилии заявили, что в БРИКС временно приостановили расширение

Бразилия в этом году председательствует в объединении. Саммит лидеров запланирован на начало июля в Рио-де-Жанейро.