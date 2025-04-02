Премьер-министр Италии выступила с предупреждением о торговой войне с США

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с призывом, который касается торговой войны между США и Евросоюзом (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мелони, продолжение торговой войны между США и Евросоюзом не принесет пользы ни одной из сторон. Политик считает, что дальнейшее увеличение импортных пошлин со стороны Белого дома нанесет удар по сельхозпроизводителям в Италии, а также лишит граждан США части товаров. В связи с этим, Мелони призвала стороны любыми способами избегать торговой войны.

«Итальянская агропромышленная продукция пользуется спросом во всем мире, начиная, конечно же, с Европы. Следует помнить, что США являются вторым рынком с выросшим экспортом на 17% в 2024 году. Рынок США является для нас основополагающим, очевидно, что введение новых пошлин будет иметь тяжелые последствия для итальянских производителей, и я думаю, что это также будет несправедливо по отношению ко многим американцам, поскольку это ограничит возможность покупки и потребления нашей продукции только теми, кто может потратить больше», — заявила она.

Ранее в Белом доме рассказали, когда начнут действовать новые импортные пошлины.