УВКПЧ ООН прокомментировало дело Ле Пен

Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что следит за ситуацией вокруг судебного процесса над руководительницей французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

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Официальный представитель УВКПЧ ООН заявила, что организация знает об обвинительном и что решение находится на стадии обжалования.

Приговор Ле Пен и некоторым другим депутатам партии по делу о растрате средств Европарламента был вынесен 31 марта. Если он останется в силе, политик не сможет претендовать на президентское кресло в 2027, когда будут проводиться выборы.