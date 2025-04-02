УВКПЧ ООН прокомментировало дело Ле Пен
Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что следит за ситуацией вокруг судебного процесса над руководительницей французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Официальный представитель УВКПЧ ООН заявила, что организация знает об обвинительном и что решение находится на стадии обжалования.
Приговор Ле Пен и некоторым другим депутатам партии по делу о растрате средств Европарламента был вынесен 31 марта. Если он останется в силе, политик не сможет претендовать на президентское кресло в 2027, когда будут проводиться выборы.