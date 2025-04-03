Генсек НАТО сделал признание о России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что Россия не примет сценарий, при котором ей придется покинуть новые регионы. Об этом он заявил на пресс-конференции, стенограмма которой опубликована на официальном сайте НАТО.

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«Конечно, лучший способ закончить войну — это чтобы русские ушли с Украины, и тогда все может закончиться очень быстро. Но, боюсь, этого не произойдет... Именно поэтому мир должен быть прочным, устойчивым — и именно к этому стремятся американцы, и к этому стремимся мы все», — сказал он.

По его словам, он относится к возможности мирного урегулирования конфликта на Украине положительно, однако после достижения мира, подчеркнул Рютте, Россия должна осознать, что «не может больше так поступать».

Ранее Рютте призвал страны альянса противостоять России в Арктике. Слова генсека прозвучали в контексте высказанных администрацией США притязаний на Гренландию. «Гренландия является и остается частью Дании. Но это более широкий вопрос о контроле над Арктикой», — сказал он.