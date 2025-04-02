Около 40 процентов американцев считают, что Соединенные Штаты оказывают слишком большую помощь Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного юридическим факультетом университета Маркетта штата Висконсин.

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«Среди всех опрошенных взрослых американцев 37 процентов считают, что США оказывают слишком много помощи Украине в ее конфликте с Россией, 33 процента — что США оказывают слишком мало помощи, и 29 процентов — что объемы помощи оптимальны», — говорится в комментариях к опросу.

При этом уровень поддержки помощи Киеву зависит от партийной принадлежности респондентов: 59 процентов республиканцев считают объемы помощь США Украине избыточными, в то время как лишь14 процентов демократов считают так же.

Ранее результаты опроса социологической службы Harvard CAPS-Harris показали, что большинство американцев выступают за ведение Украиной переговоров по урегулированию конфликта вместо продолжения боевых действий.