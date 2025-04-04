Рютте объяснил нюанс со вступлением Украины в альянс

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что членство Украины в альянсе не рассматривается как часть возможного мирного соглашения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Рютте в Брюсселе.

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Рютте заявил, что Украина «близка в НАТО». В то же время он подчеркнул, что альянс не обещал Киеву членство как итог урегулирования конфликта.

«На саммите в Вашингтоне Украине был обещан необратимый путь в альянс. Это так. Сейчас Украина близка к НАТО. Однако никто не говорил, что членство станет частью мирного соглашения», - сказал Рютте.

Ранее Рютте заявлял, что Украина станет 33-м членом альянса, если ее не опередит какая-то другая страна. Рютте называл членство Киева в НАТО «вопросом времени», но не указывал примерных сроков вступления Украины в альянс.

В декларации, принятой странами НАТО на саммите в июле 2024 года, был подтвержден «необратимый путь к полной евроатлантической интеграции Украины, в том числе к членству в НАТО». В декларации подчеркивалось, что Украина получит приглашение в альянс, «когда все союзники согласятся на это и все условия будут выполнены».

В середине марта Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в альянс больше не стоит на повестке дня. Генсек НАТО объяснил это позицией президента США Дональда Трампа.