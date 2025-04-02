Уолтц спровоцировал новый скандал с перепиской

Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что в США после скандала, связанного с перепиской в мессенджере Signal, вскрылись новые факты пренебрежения команды Дональда Трампа вопросами безопасности.

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В публикации говорится со ссылкой на трех официальных лиц, что советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и другие члены совбеза США использовали личные аккаунты Gmail для переписки по поводу государственных дел.

Газета подчеркивает, что это могло быть более опасно, поскольку Gmail, в отличие от Signal, обладает менее защищенным методом шифрования сообщений.

В частости, выяснилось, что старший помощник Уолтца обсуждал посредством электронной почты Gmail важные военные позиции и мощные системы вооружения, связанные с одним из текущих конфликтов.

При этом два дня назад газета Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников сообщала, что Уолтц помимо чата в Signal с обсуждением ударов по Йемену, создавал в этом мессенджере и другие диалоги, важные для национальной безопасности, в том числе о военных миссиях и посредничестве между Россией и Украиной.