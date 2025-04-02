Премьер Испании проведет срочный саммит из-за угроз Трампа

Премьер-министр Испании Педро Санчес проведет срочный саммит с представителями секторов экономики, которые могут пострадать от ожидаемого повышения таможенных пошлин США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на испанское СМИ.

Саммит запланирован на 3 апреля. Он пройдет в Монклоа (резиденции Санчеса). Участниками встречи станут представители отраслей, пострадавших от «пошлинной угрозы» президента США Дональда Трампа. В частности, на саммит приглашены представители сельского хозяйства, автомобильной промышленности, виноделия и металлургии. Также в преддверии саммита Санчес планирует провести встречу с представителями работодателей и профсоюзов.

Отмечается, что для защиты национальных производителей Мадрид готовится использовать «все доступные инструменты».

Ранее Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. До этого США ввели новые пошлины на импорт товаров из Мексики, Канады, Китая и Евросоюза.