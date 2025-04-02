Стало известно о планах Трампа встретиться с главой Сирии

Президент США Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию в середине мая встретится с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщает i24 со ссылкой на сирийский источник.

По данным телеканала, встречу помог организовать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

«Трамп встретится с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа во время своего предстоящего визита в Саудовскую Аравию в середине мая», — говорится в тексте.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила о планах американского главы посетить Саудовскую Аравию и другие страны Ближнего Востока в мае. При этом конкретных дат и деталей его поездки она не привела.