Грузия обвинила Чехию в «атаке на грузинское государство»

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «циничным» заявление посольства Чехии в Грузии о якобы ухудшении ситуации в сфере демократии в стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

«Посольство Чехии использовало термин «маяк демократии», которым якобы раньше была Грузия. Это цинизм или незнание ситуации», – заявил Папуашвили.

По словам председателя высшего законодательного органа Грузии, на фоне работы временной парламентской комиссии, которая расследует преступления саакашвилевского режима, заявление посольства Чехии является «атакой на грузинское государство и грузинское правосудие».

По словам Папуашвили, на комиссии Грузия «ежедневно слышит истории личных трагедий жертв саакашвилевского режима».

Ранее в среду посольство Чехии, в частности, заявило, что «Грузия, в прежнем – «маяк демократии» на Южном Кавказе, скатывается к авторитаризму, подрывает свободу СМИ».