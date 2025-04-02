Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что страны Запада должны прислушаться к целям России по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети профессора.

Согласно мнению Малинена, руководители западных стран должны внимательнее отнестись к тем целям, которые Кремль заявил в рамках украинского конфликта. При этом профессор добавил, что в этом вопросе российские власти выступают «очень последовательно».

«Кремль очень последователен в своих целях в отношении Украины и европейской структуры безопасности. Мы должны прислушаться к нему», — заявил он.

Ранее Малинен заявил, что Трамп «больше не может препятствовать» России в достижении мира.