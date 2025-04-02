На Украине полицейских добавляют в домовые чаты для поиска уклонистов

В Киевской области полицейских добавляют в домовые чаты с целью поиска уклонистов от мобилизации. Об этом сообщает телеканал ТСН.

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«Отвечу на вопрос о том, почему полицейского добавляют к такому чату. Об этом попросили сами председатели ОСМД (объединения совладельцев многоквартирного дома — «Газета.Ru») — пришли к полицейскому офицеру общины и предложили ему, спросили, согласится ли он на то, чтобы его добавили в такой чат», — сказала спикер полиции Киевской области Яна Ермоленко.

По ее словам, правоохранитель может сам отреагировать на сообщение о проживании в доме уклониста или передать информацию в соответствующее подразделение.

28 марта депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу заявил, что действующая система мобилизации в стране основана на «рабовладельческих принципах». Мазурашу отметил, что регулярно сталкивается с жалобами граждан на принудительные задержания и неэтичные действия военкоматов.

26 марта уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец заявил, что нарушения со стороны сотрудников территориальных центров комплектования приобрели массовый и системный характер. По его словам, избиения, провокации ДТП и принуждение к мобилизации стали «новым вирусным трендом».