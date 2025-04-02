Трампа уличили в намерении подставить Зеленского

Президент США Дональд Трамп может предложить сделку по природным ресурсам, на которую не согласится Украина, чтобы обвинить украинского лидера Владимира Зеленского в ее провале. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на аналитиков.

Как отмечает издание, Киев стремится не злить Трампа и одновременно с этим сопротивляться давлению относительно подписания нового проекта экономической сделки, который позволит США извлекать прибыль из украинских экономических проектов в области природных ресурсов и инфраструктуры.

«Масштаб нового проекта (...) привел некоторых аналитиков к выводу, что Трамп, возможно, пытается представить сделку, на которую Украина не может согласиться, чтобы обвинить Зеленского в ее провале», — говорится в материале.

Украина начала договариваться с США по сделке о минералах

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что отказ Зеленского подписывать соглашение с США по добыче редкоземельных металлов отчасти выгоден как самому украинскому лидеру, так и Трампу. По его словам, такой исход позволяет США обосновать выход из Украины, а Киеву эта позиция позволяет переключиться на Евросоюз.